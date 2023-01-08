Kadınlar Kadıköy’den seslendi: Kadınlar, 2023’e isyanı büyüterek geliyor

Yayınlanma: 08.01.2023 - 21:25

Güncelleme: 08.01.2023 - 21:25

İstanbul Kadıköy’de Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu’nun çağrısıyla bugün bir araya gelen kadınlar, “2023’te kadınların isyanı değiştirecek” diyerek eylem yaptı.

Kadınlar, kendilerinin hazırladıkları pankartları eylem alanına dikerek birleştirdi. “Hayatımız bizim, kutsal aileniz sizin olsun”, “Erkek şiddetine karşı kadınlar birlikte güçlü”, “Emeğimizi sömüren sermayeye, devlete, erkeğe isyan”, “Ayrımcı Anayasa değişikliğine tartışmasız hayır”, “Diyanet, cemaat, tarikat hayatımızdan elinizi çekin”, “Kürtaj haktır”, “Çocuk istismarını aklama”, “Barış istiyoruz”, “Erkek öldürüyor, devlet faili koruyor”, “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz”, “LGBTİ artıyız, varız” yazan pankartları birleştiren kadınlar, “Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa” sloganı attı.

“HAKKINI ARAYANLARIN YARGILANDIĞI BİR SENE DAHA GEÇTİ”

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu adına basın açıklaması okuyan Cemile Baklacı, şunları söyledi:

Neredeyse her sene nafaka hakkımız gasp edilmeye çalışıldı, mücadelemizle engelledik. Her 8 Mart’ta olduğu gibi şehir şehir, feminist bir dünya kurmak için sokaklara döküldük. Hakkını arayanların yargılandığı, şiddet faillerinin cezasızlıkla ödüllendirildiği bir sene daha geçti ama biz kadınlar ve LGBTİ artılar içerideki arkadaşlarımızla dayanışmamızın duvarları aşması için, hapishanelerdeki erkek devlet şiddetinin, hak ihlallerinin son bulması için çabaladık, şiddet failleri ve suç ortaklarını ifşa etmekten, sokaklarda adalet talep etmekten vazgeçmedik.

"ÖLDÜRÜLEN TÜM KADINLARIN FAİLLERİNİ BİLİYORUZ"

Pınar Gültekin’in, Şule Çet’in, öldürülen tüm kadınların sorumlularını biliyoruz. Erkek şiddetinin hesabını sorduk, soruyoruz. Son 3 senedir İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmediğimizi söyledik, bu mücadelemiz bu sene Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadınlar ve LGBTİ artılarla mahkeme salonlarında da devam etti. Failleri aklayan erkek adalet karşısında gerçek adalet sağlanana kadar duruşma salonlarını da sokakları da meydanları da terk etmedik, etmiyoruz.

"İKTİDAR, KADINLARA ŞİDDET UYGULAYANLARI KORUYOR, ONUR YÜRÜYÜŞLERİNE SALDIRMAK İSTEYENLERE SOKAKLARI GÖSTERİYOR"

İktidar; kadınlara, çocuklara şiddet uygulayanları cezasızlıkla kollarken Onur yürüyüşlerine saldırmak isteyenlere sokakları gösterdi, RTÜK aracılığıyla LGBTİ artı düşmanlığı resmi kanallarla yaygınlaştırılmak istendi. İnat ve isyan galip geldi. Tüm yasaklara rağmen cinselliğimizden, arzularımızdan, sokaklarda olmaktan vazgeçmedik. Her yanı saran nefrete karşı Onur Yürüyüş’ünde beraberdik, eylemlerde kol kolaydık. Erkek adalet yargı ile iktidarın talimatlarıyla hukuksuzca tutulan Şebnem Korur Fincancı, Mücella Yapıcı ve nice yol arkadaşlarımızı alana dek bitmeyecek bu isyan, mücadelemiz artarak devam edecek. Erkek şiddeti, taciz, tecavüz cezasızlıkla ödüllendirilirken, infaz yasalarıyla failler salıverilirken, 6284 tedbirleri uygulanmazken, erkek yargı failleri değil katledilen Hatice Kaçmaz’ı ve diğer kadınları sorgularken, erkek şiddetine direnen, kendi adaletini arayan, hayatını savunan kadınlar yıllardır hapsediliyor.”

Basın açıklaması okunduğu esnada, TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı için de seslerini yükselten kadınlar, “Şebnem Korur Fincancı yalnız değildir” diye slogan attı.

“DİYANET’E AYRILAN BÜTÇE MİLYONLARI BULURKEN KADINLARA VE ÇOCUKLARA BU BÜTÇEDEN YOKSULLUK KALDI”

Basın açıklamasını platform adına okuyan Sarya Arin ise şöyle konuştu:

Diyanet’e, savaşa ayrılan bütçe milyonları bulurken kadınlara ve çocuklara bu bütçeden yoksulluk kaldı. Bütün bir yıl gitgide derinleşen yoksulluğa, ucuz işgücü olmaya, ev içerisinde bitmek bilmeyen, ülkedeki kriz yüzünden her geçen gün daha da üstümüze yıkılan karşılıksız ev işi ve bakım yüküne, esnek ve güvencesiz çalışmaya, sonu gelmeyen zamlara, hayatımızı dar eden barınma krizine tahammülümüz bitti.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ, AYRIMCILIĞI GÜVENCE ALTINA ALMAK İÇİNDİR"

Son zamanlarda önümüze gelen anayasa değişikliği teklifi, yine şiddet ve istismar dolu aileleri koruyan, heteronormativiteyi dayatan ve LGBTİ artılara yönelik nefreti meşrulaştıran, kadınları dindar-dindar olmayan diye ayrıştıran, dini referanslarla yapılan ayrımcı bir tekliftir ve sonuçları bakımından eşitliği değil, ayrımcılığı anayasal güvence altına almaktan başka bir şey değildir.

"KADINLAR, 2023’E İSYANI BÜYÜTEREK GELİYOR"

Tüm saldırılara sokaklarda cevap veren kadınlar, 2023’e isyanı büyüterek geliyor. 2023, öyle sıradan bir yıl da değil. Seçimlere doğru giderken AKP-MHP iktidarının ve tek adamın aynı eşitsizlik, aynı sömürü ve şiddetle iktidarını bir kez daha inşa etmesine ne pahasına olursa olsun engel olacağımız yıl. Hayatlarımızın ve haklarımızın seçim masalarında pazarlık konusu haline getirilmesine; yoksulluk, adaletsizlik, eşitsizlikten bıkıp usanmış insanların öfkesini bastırmak için şiddetin dozunun her geçen gün artırılmasına, isyanımızın ve öfkemizin karşısına diktiğiniz cezasızlıkla ödüllendirilmiş erkek şiddetine ve polis şiddetine ne pahasına olursa olsun hep aynı yanıtı vereceğimiz bir yıl.

"BU YIL, BİR KİŞİ DAHA EKSİLMEDİĞİMİZ BİR YIL OLACAK"