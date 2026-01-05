Kağıthane'de çocuk, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu: 'Mucizevi kurtuluşuna şahit olduk'

Kaza, 1 Ocak Perşembe günü saat 13.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kar yağışı sonrası bir sürücü, aracıyla yokuştan inmek istedi. Bir süre sonra araç karla kaplı yolda kaymaya başladı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil sokakta bulunan 5 araca çarparak durabildi.

ÇOCUK SON ANDA KURTULDU; KOŞARAK KAÇTI

Bu sırada sokakta kar topu oynayan bir çocuk ise iki aracın arasındaki boşluğa girerek otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Mucizevi kurtuluş güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde sokakta kartopu oynayan çocuğun aniden kayan aracın altında kalmaktan kurtulduğu anlar yer alıyor. Çocuk iki aracın arasında oluşan boşluğa kaçarak ölümden saniyelerle kurtuluyor. Ardından da araçların arasından koşarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Diğer yandan kazaya karışan araç sahiplerinin kendi aralarında kaza raporu tuttuğu öğrenildi.

'MUCİZEVİ KURTULUŞUNA ŞAHİT OLDUK'

Olayla ilgili konuşan esnaf Okan Bakaç kazayı gördüklerinde şoke olduklarını belirterek, "Kaza ofisimizin tam önünde gerçekleştiği için güvenlik kamerasından da izlemek istedik; bakmak istedik. Baktığımızda şoke olduk. Küçük bir yavrumuz, küçük bir çocuğumuz, komşumuzun çocuklarından biri ve mucize eseri verilmiş bir sadakası varmış. Bunun mucizevi kurtuluşuna şahit olduk ve çok sevindik açıkçası. Hani derler ya, cana geleceğine mala gelsin. Gerçekten de bu olay bunun bir örneği. Yani kaza olduğu için maddi bir hasar var gerçekten. Araç duramamış yukarıdan gelirken, duramadığı için de toparlamak istemiş. Maalesef aşağı doğru kayarak inerken yine 2-3 komşumuzun arabasına zarar vererek durmuş. Dediğim gibi burada en önemlisi can kaybının olmaması. Bunun için sevinçliyiz" dedi.