Kahraman’ın tedavisi sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire başkanı olduğu sırada Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman’ın sağlık durumu her geçen gün daha da kötüleşiyor.

MS hastası olan Kahraman, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle verdiği yeniden yargılanma kararına karşın tutuklu bulunduğu Silivri’de fenalaştı. Kahraman’ın tedavisine bir süre hastanede devam edilecek.

Kahraman’ın avukatı Cansu Çifçi, 2022’deki tutukluluk sonrası Kahraman’ın MS rahatsızlığının ilerlediğini anımsattı. Gelinen noktada hukuki krizin hayati krize döndüğünü belirten Çifçi, “Müvekkilimin bir ayağında his kaybı var. Yürümekte zorluk çekiyor. Tedavisinin hapishane şartlarında sürmesi geri dönüşü olmayan bir risk yaratıyor” dedi.