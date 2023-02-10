Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüsü ortaya çıktı: Araçlar beşik gibi sallandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremde park halinde bulunan araçların beşik gibi gibi sallanması dikkat çekti.

İHA
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 09:24
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik ilk depremle ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Yolu, bir evi ve park halindeki iki aracı gören güvenlik kamerası, deprem anını saniye saniye kaydetti.

Depremde yolla birlikte araçların beşik gibi sallanması görüntülere yansıdı.

O anları gören kamera bile bir süre sonra depreme dayanamayarak arıza verdi.

 


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