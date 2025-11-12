Kahramanmaraş'ta asansör 9 kat aşağı düştü: 5 yaralı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.11.2025 07:19:00
Kahramanmaraş'ta bir apartmanda arıza yapan asansör, 6’ncı kattan -3’üncü kata düştü. Olayda 5 kişi yaralanırken, yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Asansörün düşme nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta bir apartmanın asansörün 6’ncı kattan, -3’üncü kata düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu’ndaki bir apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre içerisinde 6 kişinin bulunduğu asansör, 6’ncı katta arızalandı ve -3’üncü kata düştü.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu düşen asansörden çıkarılan yaralı 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların tedavileri devam ederken, asansörün neden düştüğüyle ilgili inceleme başlatıldı.

