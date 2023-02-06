Kahramanmaraş depreminin ardından Malatya'da son durum: 47 ölü, 550 yaralı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 07:55

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 12:23

AFAD tarafından duyurulan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.4 şiddetinde meydana gelen deprem Malatya'da da hissedildi. Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nde birçok il depremle sallandı. Malatya'daki depremde çok sayıda can kaybı ve yaralı var. Çok sayıda yurttaşın da katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

12.00: Malatya Valiliği, Pınarbaşı Kaptaş'tan şebeke suyu içilmemesi yönünde mesaj yayınladı.

11.00: Malatya'nın merkezindeki Yenii caminin arka kısmındaki bölgeden durumu aktaran DHA muhabiri Taha Ayhan, 4 katlı otelin yıkıldığını ve 5 kişinin enkaz altından kurtarılmaya çalıltığını söyledi.

10.00: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ildeki son durumla ilgili basın açıklaması yaptı. Oktay, Malatya'da şimdiye kadar 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 550 yaralının bulunduğunu ve 300 binanın yıkıldığını söyledi.

08.45: AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfekçi: "Yaklaşık 250'nin üzerinde bina çöktü, 40' yakın vefat eden vatandaşımız var."

07.40: Turne için Malatya'ya gittiğini söyleyen tiyatro sanatçısı Hacı Ali Konuk ise bölgedeki durumu CNN Türk canlı yayınında anlattı.

Avşar otelin hemen ilerisindeki çöken binanın enkazından yayına bağlanan konuk, "Avşar otelde kalacaktık. Bir aksilikten dolayı orada kalmadık. Bu binada 100'den fazla kişi yakışıyormuş. 9 katlı bina yerle bir olmuş. 2 kişi daha kurtuldu" dedi.

07.10: Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

07.00: Olay yerinden durumu aktaran DHA muhabiri "Malatya'da da birçok bina yıkıldı. 130 bina yıkıldı. Avşar oteli önündeyiz. 5 katlı bina depremde tamamen yıkıldı. Arama kurtarma ekipleri otelin önünde çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun bir kalabalık var çoğu zaman sessizlik uyarısı yapılıyor" dedi. Yaklaşık 15-20 civarında yurttaşın konakladığını belirten muhabir, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.