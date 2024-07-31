Kahramanmaraş’taki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı

Kahramanmaraş’ta dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını yaklaşık 18 saat sonra kontrol altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 08:48
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Yangın, Onikişubat ilçesinin Yenidemir Mahallesi’ndeki ormanlık arazideki bir evde çıkmış, rüzgarın da etkisiyle yangın ormana yayılmıştı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve orman ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerin müdahalesi sonucu 18 saat sonra kontrol altına alınan yangın yerine soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangın sonrası zarar gören alanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.


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