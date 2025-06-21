Kalbi ikinci kez durdu, hayatını kaybetti! Nihal Candan'ın katıldığı programdaki sözleri yeniden gündem oldu: 'Sadece adı intihar olmasın diye...'

"Dolandırıcılık" suçlamasıyla cezaevine giren ve
uzun süre kamuoyunun gündeminde kalan Nihal Candan’a, cezaevi sürecinde
anoreksiya nervoza teşhisi konmuş ve tahliye edilmişti.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık sorunları nedeniyle tedavi altına alınan ve dün kalbi
duran Nihal Candan'ın dün ikinci kez kalbi durdu.
Candan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın cezaevinden çıktıktan sonra yaşadıklarını ve zayıflamaya başlamasındaki ilk aşamaları anlattığı anlar gündem oldu.
'VAZGEÇTİM...'
Esra Ezmeci’ye konuşan Candan, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Dramatik sayılabilecek şekilde vazgeçtim. En az enerji
harcayarak... Hani sadece ismi 'intihar' olmasın. Orada olmaktan o kadar memnun
değildim ki sadece durdum, geçmesini bekledim. Ağlamak da istemiyorum. Yani çok
anlayamadım, haşa Allah, Allah zaten yardımcı, hepimizin yar ve yardımcısı. Ama
yaşam fonksiyonlarımı en aza indirip geçmesini beklemek benim o anki planım
olabildi."