Kalbi ikinci kez durdu, hayatını kaybetti! Nihal Candan'ın katıldığı programdaki sözleri yeniden gündem oldu: 'Sadece adı intihar olmasın diye...'

"Dolandırıcılık" suçlamasıyla cezaevine giren ve uzun süre kamuoyunun gündeminde kalan Nihal Candan’a, cezaevi sürecinde anoreksiya nervoza teşhisi konmuş ve tahliye edilmişti.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık sorunları nedeniyle tedavi altına alınan ve dün kalbi duran Nihal Candan'ın dün ikinci kez kalbi durdu.

Candan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın cezaevinden çıktıktan sonra yaşadıklarını ve zayıflamaya başlamasındaki ilk aşamaları anlattığı anlar gündem oldu.

'VAZGEÇTİM...'

Esra Ezmeci’ye konuşan Candan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dramatik sayılabilecek şekilde vazgeçtim. En az enerji harcayarak... Hani sadece ismi 'intihar' olmasın. Orada olmaktan o kadar memnun değildim ki sadece durdum, geçmesini bekledim. Ağlamak da istemiyorum. Yani çok anlayamadım, haşa Allah, Allah zaten yardımcı, hepimizin yar ve yardımcısı. Ama yaşam fonksiyonlarımı en aza indirip geçmesini beklemek benim o anki planım olabildi."