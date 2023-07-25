Kalp krizi geçiren AKP'li Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, hayatını kaybetti
Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programda kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan AKP'li Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, hayatını kaybetti.
Erzurum'un Hınıs ilçesinin meydanında 15 Temmuz'da düzenlenen etkinlikte kürsüde konuşma yaparken aniden fenalaşarak yere düşen ve kafasını mermere çarpan 45 yaşındaki AKP'li Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, askeri helikopterle kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.
Sekmen, mesajında, "Kardeşim, dava arkadaşımız, Hınıs Belediye Başkanımız Erdoğan Eren, Rahmeti Rahman'a kavuştu. Yüce Allah, cennetiyle cemaliyle muamele eylesin. Biz razıyız, Rabbim de kardeşimizden razı olsun. Cenabıhak, Eren ailesine, akrabaları ve sevenlerine sabrıcemil ihsan eylesin" ifadelerini kullandı.
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