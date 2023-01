Kamer Genç anılıyor: Cumhuriyet’e adanmış bir hayat!

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 10:19

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 10:31

Türk siyasetinin en renkli simalarından olan Kamer Genç’i 22 Ocak 2016 kaybettik. Aramızdan ayrılışının yedinci yılında "Kamer Genç" belgesel filmini yapan CHP Muğla Milletvekili aday adayı Av. Remzi Kazmaz ile Genç'i konuştuk.

“Demokrasi ve laikten ödün vermedi” diyerek sözlerine başlayan Kazmaz, Kamer Genç’in yaklaşan seçim öncesi herkese umut olacağını ifade etti.

GENÇ’İ KILIÇDAROĞLU ANLATTI

Bugün Tunceli’deki kabri başında anılan Genç’in belgeselinin nasıl ortaya çıktığını anlatan Av. Kazmaz, “Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) yönetmen ve senarist olarak bana görev yerdi. O kadar renkli bir kişilikti ki bir türlü yazamadım ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiğimizde Genç hakkında o kadar güzel şeyler anlattı ki film ortaya çıktı. Tunceli’de Nazimiye’de doğduğu bir köy kasabasında, Cumhuriyetin kendisine tanımış olduğu imkanlar ve köylülerin yardımı ile okuyarak Danıştay’da aldığı görevler, 12 Eylül sonrası yaşantısı, milletvekilliği çok zengin bir yaşantısı var. Cumhuriyet’e adanmış bir hikaye...” diye konuştu.

“UMUTSUZLARA UMUT OLSUN”

Genç’in yıllarca FETÖ’ye karşı verdiği mücadeleyi hatırlatan Kazmaz, “Kamer Genç’in en önemli özelliği laikliğe verdiği önemdi. Özellikler FETÖ’ye karşı mücadelesi insanların hala hafızalarında. Biz de Kamer Genç’in bu şanını, ilkelerini, duruşunu, cesaretini hala bu topraklarda umutsuz bir şekilde yaşayan insanlara karşı bir umut olsun diye yaptık. Bizim de ondan örnek almamız gereken çok şey var; vatanına, bayrağına, toprağına bu denli sahip çıkması, cumhuriyetin ilkelerinden ve laiklikten ödün vermemesi ve bekçiliğini yapması, cumhuriyet sevdalısı olması... Birçok ilde bu belgeselin gösterimi yapıldı. Oldukça beğenildi ve alkış aldık. Birçok ödül aldım ama Kamer Genç belgeseli ile ödül almak bir onurdur. Ben de içimde bir Kamer Genç’i taşıdığımı anladım, artık Kamer Genç benle yaşayacak” dedi.

HERKESİN KAMER GENÇ OLMASI GEREKİYOR

Kamer Genç’in öldükten sonra kıymeti anlaşıldığına dikkat çeken Remzi Kazmaz, “Seçimlere yaklaşırken herkesin Kamer Genç olması gerekiyor. Onun gibi cesur olması lazım, dik durması lazım, zorbanın karşısında eğer biz eğilirsek Türkiye Cumhuriyeti’nde bir daha ilelebet ayağa kalkamayacağımızı bilerek her gün bunu bir Kamer Genç edasıyla bulunduğumuz her yerde haykırmalıyız. Haramilerin bu düzeni yıkılacak, karanlıklar aydınlığa çıkacak, biz de bir nebze olsun Kamer Genç’in bu tavrı ile her yerde olacağız. Birkaç memleket sevdalısını kaybettiğimiz bir ay ocak ayı; Uğur Mumcu, Nâzım Hikmet Ran... Nâzım Hikmet’in “Ben yanmasam, sen yanmasan biz yanmasak, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?” şiiri ile herkesin bir Kamer Genç olma duygusunu bu topraklarda yaşamalı ve yaşatmalıyız” ifadelerini kullandı.