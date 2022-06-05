Kamyon kasasından 111 düzensiz göçmen çıktı
Muğla’da düzensiz göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik polis ve jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkış kontrol noktalarında denetimler sürüyor.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aydın giriş noktasındaki Yatağan Kafacakaplancık yol kontrol noktası yapılan uygulamada durdurulan 50 plakalı kamyonun kasasında 111 düzensiz göçmen yakalandı.
Yapılan kontrollerde herhangi bir geçerli yol izin belgesi bulunmayan 28 Suriye, 11 Filistin, 5 Afgan, 4 İran, 63 Irak uyruklu şahıs, 8 Kadın 15 çocuk toplam 111 yabancı uyruklu şahıs ve aracı kullanan organizatör M.Ş isimli şüpheli yakalandı.
Suçüstü yakalanan organizatör M.Ş isimli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, 111 düzensiz göçmen Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan işlemlerin ardından Ula Geri Gönderim Merkezine teslim edilecek.
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