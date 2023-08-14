Kamyonet ve işçi servisi çarpıştı! 33 yaralı
Afyonkarahisar’da tarım işçilerini taşıyan midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 33 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde M.B. idaresindeki kamyonet, Yunak-Emirdağ kara yolu Suvermez kavşağında tarım işçilerini taşıyan N.Ç. yönetimindeki midibüsle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile 33 kişi yaralandı. Yaralılardan 22’si Emirdağ Devlet Hastanesi’ne, diğerleri Eskişehir ve Afyonkarahisar’daki hastanelere kaldırıldı.
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