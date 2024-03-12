Kanal İstanbul rantı: AKP’li Sultangazi Belediyesi proje güzergâhına yakın taşınmazlarını satışa koydu

Yayınlanma: 12.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.03.2024 - 04:00

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere günler kala özellikle İstanbul’a ilişkin birçok tartışmalı konu güncelliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “çılgın proje” dediği Kanal İstanbul projesi bu tartışmalı konulardan yalnızca biri. Uzmanların deprem ve tsunami riski nedeniyle eleştirdiği aynı zamanda ekolojiyle birlikte deniz bilimi açısından da birçok tahribata yol açacağı söylenen Kanal İstanbul için AKP iktidarının ısrarı sürüyor.

‘GİZLİ GİZLİ İHALE’

Her ne kadar Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı adayı Murat Kurum, “İstanbullunun gündeminde olmayan bizim gündemimizde olmayacak” ifadeleriyle net bir cevap vermekten kaçınsa da Kanal İstanbul’u destekleyecek çalışmalar iktidar tarafından yürütülüyor. Geçen ay İBB’nin açtığı davayla birlikte imar planlarının iptal edilmesine karşın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2024-2028 Stratejik Planı’nda Kanal İstanbul’a ilişkin bilgilerin yer alması gündeme geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin “Bunlar gizli gizli ihale yapıp, bir yandan Kanal İstanbul’da yol yürümeye çalışıyorlar” açıklaması yaptı. Tartışmalar sürerken AKP’li Sultangazi Belediyesi’nin Kanal İstanbul güzergahına yakın olan Arnavutköy’deki taşınmazlarını satışa çıkarması dikkat çekti.

KANALA 460 METRE

Belediye, biri Sultangazi Cebeci’de dördü de Arnavutköy’de olmak üzere beş taşınmazın satışı için bir ilan yayımladı. Arsaların yaklaşık bedeli 175 milyon TL. Belediyenin Arnavutköy Haraççı, Taşoluk, Çilingir mahallerinde yer alan taşınmazları da satış listesinde. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne göre ham toprak niteliği taşıyan Çilingir Mahallesi’nde bulunan taşınmaz, Kanal İstanbul güzergâhına yaklaşık 460 metre mesafede. Taşoluk Mahallesi’nde bulunan 0 ada 555 parseldeki taşınmazın arsa niteliğinin ise tarla olduğu belirtildi.