Kapadokya'da kaçak kafeye kepçe vuruldu

Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgenin doğal ve tarihi mirasını korumak için kaçak yapılaşmayla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Yapılan denetim ve incelemelerde mevzuata aykırı olduğu tespit edilen Ürgüp ilçesi, Ortahisar beldesinde 3'üncü Derece sit alanına izinsiz yapılan işletmeye yıkım kararı verildi.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde, Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde 360 metre kare büyüklüğünde izinsiz şekilde yapılan ve ticari amaçla kafe olarak kullanılan yapının mevzuata aykırı olduğu tespit edildi.

Kapadokya Alan Başkanlığı, Kapadokya Alan Komisyonu tarafından alınan 4366 sayılı karar sonrasında kaçak yapının yıkım çalışmalarına başlandı.