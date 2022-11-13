Kapadokya'da 'ara tatil' yoğunluğu

13 Kasım 2022 Pazar, 14:23

Kapadokya bölgesi, ara tatil ile birlikte hafta sonunu yoğun geçiriyor. Öğrenciler aileleri ya da okullarınca düzenlenen turlarla Kapadokya'ya geliyor. Burada tarihi mekanlar ile peribacalarını gezen öğrenciler, eğlenceli vakit geçiriyor.

Tekirdağ'dan Göreme Açık Hava Müzesi'ne gelen 7’nci sınıf öğrencisi Ata Uğur Kırman, "Ara tatili fırsat bilerek, ailemle Kapadokya'ya geldim. Kapadokya, çok güzel bir yer. Burada güzel vakit geçiriyorum. Şehre döndüğümde burayı arkadaşlarıma anlatacağım" dedi.