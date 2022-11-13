Kapadokya'da 'ara tatil' yoğunluğu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, okulların ara tatile girmesiyle birlikte yoğunluk yaşanıyor.

DHA
13 Kasım 2022 Pazar, 14:23
Kapadokya'da 'ara tatil' yoğunluğu
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Kapadokya bölgesi, ara tatil ile birlikte hafta sonunu yoğun geçiriyor. Öğrenciler aileleri ya da okullarınca düzenlenen turlarla Kapadokya'ya geliyor. Burada tarihi mekanlar ile peribacalarını gezen öğrenciler, eğlenceli vakit geçiriyor.

Tekirdağ'dan Göreme Açık Hava Müzesi'ne gelen 7’nci sınıf öğrencisi Ata Uğur Kırman, "Ara tatili fırsat bilerek, ailemle Kapadokya'ya geldim. Kapadokya, çok güzel bir yer. Burada güzel vakit geçiriyorum. Şehre döndüğümde burayı arkadaşlarıma anlatacağım" dedi.


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