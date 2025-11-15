Kapalıçarşı operasyonunda yeni gelişme: 26 kişi tutuklandı

Yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin Kapalıçarşı'da aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 76 kişiden 26'sı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kapalıçarşı'da bulunan döviz büroları üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 76 kişi gözaltına alınmıştı.

76 KİŞİNİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 76 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 2'si emniyetten serbest bırakılırken 74'ü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 44'ü tutuklanma, 18'i adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

26 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakimlik, 26 şüphelinin tutuklanmasına, 36 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Öte yandan, haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında daha önce 3 operasyon daha yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) düzenlemiş olduğu raporlar ve bilirkişi raporlarıyla yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklama eylemleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ifade edilmişti.

MASAK ile bilirkişi raporunda, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir organizasyon kurulduğu kaydedilen açıklamada, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu kaydedilmişti.