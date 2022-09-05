Karabağlar'da kurtuluşun 100. yılına özel etkinlikler

05 Eylül 2022 Pazartesi, 11:29

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı coşkusu, Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüş, konser, sergi gibi kapsamlı etkinliklerle yaşatılacak.

8 Eylül Perşembe günü Kibar Pazaryeri'nde oluşturulacak geleneksel kortej, saat 19.30'da Eskiizmir Pazaryeri'ne kadar Türk bayraklarıyla, marşlar eşliğinde yürüyecek. Saat 20.30'da da Eskizmir Pazaryeri'nde Mustafa Özarslan konseri gerçekleştirilecek. Özarslan sevilen eserleri Karabağlarlılarla birlikte söyleyecek.

“AYNI COŞKUYU YAŞATMAK İSTİYORUZ”

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı olması nedeniyle bu yılki programa özel önem verdiklerini vurgulayarak, “Geçen hafta büyük bir coşkuyla kutladığımız Zafer Bayramımız gibi, 9 Eylül'ün yıldönümünde de aynı coşkuyu yaşatmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı geleneksel kortej yürüyüşümüz ve konserimize katılmaya, bu haklı gururu yaşamaya çağırıyorum” dedi.

Bugünlere kolay gelinmediğini hatırlatan Başkan Selvitopu, “100 yıl önce tek dertleri ülkeyi kurtarmak olan kahramanlarımız sayesinde bu noktadayız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkeleri için canını ortaya koyan tüm Mehmetçiklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Anıları önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

FOTOĞRAF VE PUL SERGİLERİ

Kutlama programı kapsamında ayrıca, “Kurtuluşunun 100. Yılında İzmir Manzaraları” konulu fotoğraf ve “Kurtuluşun Şafağında Atatürk, Çanakkale ve İzmir” konulu pul sergileri de açılacak.

Her iki sergi 7 Eylül Çarşamba günü saat 18.00'de, Karabağlar Belediyesi'nin kente kazandırdığı Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde İzmirlilerle buluşacak.



