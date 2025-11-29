Karadeniz'de 2 tanker gemisinde yangın! Bakan Uraloğlu: Patlamalar mayın, füze ya da drone olabilir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Karadeniz açıklarında petrol yüklü KAIROS ve VIRAT isimli ticari gemilerde gerçekleşen patlamalar sonrasında, çalışmalar ilgili kurumlarımızla tam koordinasyon içinde yürütülmektedir. KEGM-10 ve KEGM-9 hızlı tahliye botları, KURTARMA-12 römorkörü ve Kıyı Emniyet'e bağlı KEGM-10 botumuz tarafından kurtarılmıştır" açıklamasında bulundu.

"DIŞ MÜDAHALE OLABİLİR"

Uraloğlu ayrıca katıldığı canlı yayında "Patlamaların dış müdahalelerle gerçekleştiği değerlendiriliyor, mayın ya da insansız deniz aracı saldırısı olabilir" dedi.

Karadeniz açıklarında petrol yüklü 2 gemide meydana gelen patlamalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi.

"YAKINDAN TAKİP ETMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakan Uraloğlu X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Karadeniz açıklarında petrol yüklü KAIROS ve VIRAT isimli ticari gemilerde gerçekleşen patlamalar sonrasında, çalışmalar ilgili kurumlarımızla tam koordinasyon içinde yürütülmektedir. KEGM-10 ve KEGM-9 hızlı tahliye botları, KURTARMA-12 römorkörü ve Kıyı Emniyet'e bağlı KEGM-10 botumuz tarafından kurtarılmıştır.

VIRAT isimli gemide ise 20 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Sahil Güvenlik Ekipleri olaya müdahale etmektedir. Zamanla yarışarak profesyonel bir şekilde müdahale eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyor, süreci tüm birimlerimizle yakından takip etmeyi sürdürüyoruz."

Bakan Uraloğlu katıldığı NTV canlı yayınında ise "Patlamaların dış müdahalelerle gerçekleştiği değerlendiriliyor, mayın ya da insansız deniz aracı saldırısı olabilir" dedi.