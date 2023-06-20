Karadeniz'e çamur aktı! Zonguldak ve Sakarya'da denizin rengi kahverengiye döndü

Yayınlanma: 20.06.2023 - 18:54

Güncelleme: 20.06.2023 - 20:14

Sakarya genelinde etkisini gösteren sağanağın ardından yüksek noktalardaki ağaç ve kaya parçaları ile atıklar, debileri yükselen Melen Nehri ve Islak Ağzı deresiyle denize sürüklendi.

16 kilometrelik sahil şeridinde suyun rengi kahverengiye dönerken çok sayıda plastik şişe, kaya, ağaç ve odun parçaları ile tıbbi atıklar yer yer plajda kirlilik oluşturdu.

Belediye Başkanı Ahmet Acar, bu ay başında turizm sezonu için hazırladıkları sahilin, dün akşam etkili olan kuvvetli yağışın ardından dere ve nehir yataklarından denize dökülen atıklar nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Acar, bölgede temizlik çalışmaları başlattıklarını ve belediye ekiplerinin en kısa sürede sahili vatandaşların kullanımına sunacaklarını kaydetti.

Suyun, rengi kahverengiye dönüşen kıyı şeridi ve kirlilik havadan görüntülendi.

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Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın ardından kent merkezinden geçen Üzülmez Deresi'nden akan çamurlu su, limanda denizin rengini değiştirdi.

Yağmurun ardından kıyı şeridinde denizin rengi kahverengiye döndü. Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte, yağış etkisini kaybetti.