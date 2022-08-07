Karasu girişinde 280 araç denetlendi, 438 şahsa GBT yapıldı

Sakarya D-650 karayolu Karasu ilçesi girişinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada araçlar tek tek durduruldu. 280 aracın denetlendiği ve 438 şahsa GBT sorgusunun yapıldığı uygulamada 5 bin 475 liralık cezai işlem uygulandı.

İHA
07 Ağustos 2022 Pazar, 14:46
Karasu girişinde 280 araç denetlendi, 438 şahsa GBT yapıldı
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Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karasu - Adapazarı yolu D-650 Karayolu üzerinde sıkı bir güvenlik uygulaması gerçekleştirdi.

Adatepe sapağı ÇEKOK mevkiinde kurulan kontrol noktasında, ilçeye giriş yapan araçlar tek tek durduruldu. GBT sorgusu yapılan uygulamada, şoför ve yolcuların emniyet kemeri takmaları konusunda da hatırlatmalarda bulunuldu.

Gerçekleştirilen denetimde 438 şahsa GBT sorgusu yapıldı. 280 araç da denetlendi. Kontroller sonunda toplam 5 bin 475 liralık cezai işlem uygulandı. 


Karasu sakarya GBT

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