KARBEM yaşamlara dokunuyor

25 Şubat 2022 Cuma, 05:40

Bugüne dek 10 binden fazla mezun veren KARBEM’i her türlü zorluğa karşın destekleyen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’na teşekkür ziyareti gerçekleştiren kurum eğitimcileri, özveriyle çalışmaya devam edeceklerini söylediler. Başkan Selvitopu da bireylerin değil toplumun çıkarları için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Selvitopu, eğitimin hem Karabağlar hem de ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu belirtti ve “Ne kadar bilgili bir toplum olursak, karşımıza çıkan sorunları o denli kolay çözeriz. Karabağlar Belediyesi olarak eğitime, temel görevimizmiş gibi bakıyoruz. Sadece KARBEM'le değil, okullarımızın bakım onarımlarından, Eğitim Kart dağıtımına kadar birçok yönden ailelerimizin ve öğrencilerin yanında olmaya çalışıyoruz” dedi.