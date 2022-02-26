Karın şişliği şikayetiyle hastaneye gitmişti: '12 kilogram tümör' çıkarıldı
Konya'da üşüttüğü için karnının şiştiğini düşünerek hastaneye başvuran Ayşe Türkaslan, karın bölgesindeki 12 kilogram tümörün alınmasıyla rahat nefes almaya başladı. Türkaslan, "Birden şişti. Önce üşütme zannettim. Bu kadar büyük bir kitle çıktığını duyunca çok şaşırdım" dedi.
Yaklaşık 3 ay önce üşüttüğü için karnının şiştiğini düşünen 58 yaşındaki 4 çocuk annesi Ayşe Türkaslan, şikayetlerinin artması üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.
Yapılan tetkiklerde karnında büyük bir kitle olduğu tespit edilen Türkaslan, ameliyata alındı.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çolakoğlu yönetiminde Dr. Sıtkı Özbilgeç'in de aralarında bulunduğu ekip, hastanın karın bölgesindeki 12 kilogram tümörü başarıyla çıkardı.
TÜMER ORGANLARI ETKİLEYİNCE, HAYATİ RİSK OLUŞTU
Prof. Dr. Mehmet Çolakoğlu, üşüttüğünü düşünen hastanın aşırı karın şişliği, iştahsızlık, bulantı, kusma, nefes darlığı gibi şikayetlerle hastaneye başvurduğunu söyledi. Tetkiklerde hastanın genel durumunun kötü olduğunu görünce hiç vakit kaybetmek istemediklerini aktaran Çolakoğlu, tespit ettikleri tümörü almak için hazırlıkların hızla yapıldığını dile getirdi.
Çolakoğlu, yaklaşık 3 saat süren ameliyatta hastanın karın bölgesinden 12 kilogram kitle çıkardıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Yumurtalıklardaki kist, aşırı büyümesi nedeniyle karın içine yayılmıştı. Hastanın hayati riski de vardı. Karnında bu kadar büyük bir kitle olması bağırsakları etkiliyor, nefes darlığı oluyordu. Ameliyattan sonra gelecek patoloji sonucuna göre de tutumumuzu ayarlayacağız. Ameliyatta diğer branşlardaki arkadaşlarımızdan da faydalandık. Önemli olan kitleyi bu kadar bekletmemek. Kitle, ne kadar beklerse, ne kadar geç kalırsa büyüyor. Bu çok sık rastlanan bir durum değil. Zaten sık rastlanmadığı için tehlikeli oluyor."
Kadınların kendilerindeki en küçük bir değişikliği fark ettiğinde doktora başvurmalarını öneren Çolakoğlu, "Bu gaz sancısıdır, geçer.' diye düşünmesinler. Özellikle 40-65 yaş grubu kadınların hiçbir şikayetleri olmasa bile belirli aralıklarla mutlaka tahlillerini, tetkiklerini yaptırmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"BU KADAR BÜYÜK BİR KİTLE ÇIKTIĞINI DUYUNCA ÇOK ŞAŞIRDIM"
Hastanede kontrol altında tutulan Türkaslan, ameliyat sonrası kendisini daha iyi hissettiğini belirterek, "Hiçbir şikayetim yoktu. Sadece gerginlik hissediyordum. Eğer ameliyat olmazsam patlayacağım diye düşündüm. Birden şişti. Önce üşütme zannettim. Bu kadar büyük bir kitle çıktığını duyunca çok şaşırdım" diye konuştu.
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