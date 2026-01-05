Karşılıksız çekten tutuklanmıştı: Demirören Holding'in veliahtı Tayfun Demirören iflas etti

Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Tayfun Demirören’in iflasına karar verildi.

İstanbul 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi, Demirören hakkında iflasın açılmasına hükmederken, tasfiye işlemlerinin İstanbul 3’üncü İflas Müdürlüğü tarafından yürütüleceği bildirildi.

Mahkeme kararı, Resmi ilan platformu ilan.gov.tr’de yayımlandı. Karara göre Fikret Tayfun Demirören’in iflasına ilişkin tasfiye süreci resmen başlatıldı.

KARŞILIKSIZ ÇEKTEN TUTUKLANMIŞTI

Demirören, daha önce karşılıksız çek verdiği gerekçesiyle 2025 yılında tutuklanmıştı. Toplam 66 milyon 770 bin TLtutarındaki borcun ödenmesinin ardından 16 Şubat 2025 tarihinde tahliye edilmişti.

DEMİRÖREN HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Tutuklama sürecinin ardından Demirören Holding tarafından yapılan açıklamada, Tayfun Demirören’in tutuklanmasının kendi şahsına ait şirket faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtilmiş, söz konusu şirketin Demirören Yatırım Holding ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığı vurgulanmıştı.

İflas kararının da Demirören’in şahsi ticari faaliyetleriyle ilgili olduğu ifade edilirken, holding bünyesindeki diğer şirketlerin bu süreçten etkilenmediği kaydedildi.