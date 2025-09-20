Karşısında şarkı söylemeyi reddeden şarkıcıya saldırdı

Hatay'ın Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'ndeki düğünde, davetliler arasında şarkı söyleme ve halay çekme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönünce, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, sahnede şarkı söyleyen Esin Solist’e saldırdı.

Kurtulmaya çalışan Solist’i boynundan tutan şüpheli, diğer davetliler ve görevlilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

"SUSMAYACAĞIM"

Şikayetçi olan Esin Solist, saldırganın ifadesinin ardından serbest bırakıldığını belirterek, "Şarkı söylerken davetlilerden biri gelip, bana, 'Karşıma geçip şarkı söyleyeceksin, ben ve akrabalarım halay çekeceğim. Yoksa burayı taratırım' dedi. Teklifini kabul etmeyince üzerime saldırdı. Saldırı anında, 'Buraya kadarmış' diye düşündüm. Davetliler ve görevli arkadaşlar beni saldırganın elinden güçlükle aldı" dedi.

Solist, açıklamasında ayrıca, "Gündüz bir ofiste çalışıyorum, akşamları da şarkı söyleyerek iki çocuğuma bakıyorum. Böyle bir olayın yaşanmaması, hiç olmaması gerekir. Hem kadınlar hem erkekler açısından utanç verici bir durumdu. Hiç kimsenin, gelinin ve damadın hayatlarında bir kez yaşayacakları bu özel günü bozma hakkı yok. Susmayacağım, tüm çalışan annelerin sesi olmak istiyorum. Devletimize güveniyorum, şikayetimi yaptım. Ne işimden vazgeçeceğim, ne de korkacağım" diye konuştu.