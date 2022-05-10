Kartal'da zincirleme kaza: 1 kişi yaralandı
İstanbul Kartal'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale dönebildi.
TEM Otoyolu D-100 kara yolu bağlantı yolunda Kartal istikametine seyir halindeki 35 AUZ 543 plakalı otomobil, önünde ilerleyen 67 AB 713 plakalı otomobile, bu araç da önündeki 34 DGZ 83 plakalı otomobile çarptı.
Beton bariyere çarparak devrilen 35 AUZ 543 plakalı aracın sürücüsü yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu istikametinde oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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