Kartalkaya davasının 3'üncü duruşması başlıyor: 'İçimiz acıyor!'

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin ise yaralandığı yangın faciasının 2'nci duruşması, 22 Eylül'de Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görülmüştü.

Mahkemeye 20'si tutuklu 32 sanık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar, davaya birleşen iddianameyle dahil olan 4 müşteki için savunmalarını yaptı.

Duruşmada celse arasında gelen belgelere ilişkin müşteki avukatları beyanları alındıktan sonra tanık beyanlarına geçildi. Ardından mahkeme heyeti ara kararlarını açıkladı.

Sanık avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı süre talep ederken, haklarında tutuklama talebi bulunan tutuksuz sanıklardan Doğan Aydın beraatini, Kübra Demir, Ece Kayacan ve Mehmet Salun ise tutuklama taleplerinin reddini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı süre verilmesine, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, Mehmet Salun'un tutuklanmasına, tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

DAVANIN 3'ÜNCÜ DURUŞMASI BUGÜN BAŞLIYOR

22 Eylül'de Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görülen 2'nci duruşmanın ardından mahkemeye heyeti ara kararını verirken 27 Ekim tarihine davayı erteledi. Grand Kartal Otel'de yakınlarını kaybeden aileler ise davanın görüleceği Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'ne akın etti.

Otel faciasında hayatını kaybeden Nergiz Yıldız'ın kardeşi, Kürşat Yıldız'ında baldızı Figen Ergin, faciaya sebep olanların olası kast ile yargılanmaları gerektiğini söyledi. Ergin, "Canlarımızı yitirdik üzgünüz. 78 canımızı katlettiler biz olası kast ile yargılanmalarını istiyoruz. Canımız yanıyor, içimiz acıyor" dedi.