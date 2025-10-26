Kartalkaya yangını davasında 3. duruşma yarın başlıyor

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de, 21 Ocak’ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin, 20’si tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davaya, yarın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
Taraf ve izleyicilerin fazla olması nedeniyle duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda hazırlanan duruşma salonunda görülecek. Yarın taraflar, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapacak.
NE OLMUŞTU?
Mahkeme Başkanı, geçtiğimiz duruşmada, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanık Mehmet Salun’un tutuklanmasına karar vermişti.