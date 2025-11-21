Yangın, saat 02.30 sıralarında Kastamonu Cide’nin üst kesimlerinde bulunan Sofular Mahallesi girişindeki çamlık alanda çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. (
Kastamonu'da orman yangını
Kastamonu’nun Cide ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
21.11.2025 09:18:00
Güncellenme:
ANKA
