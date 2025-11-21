Kastamonu'da orman yangını

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.11.2025 09:18:00
Kastamonu’nun Cide ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Kastamonu Cide'nin üst kesimlerinde bulunan Sofular Mahallesi girişindeki çamlık alanda çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

İlgili Konular: #kastamonu #Orman