Katil zanlısı beraat eden Yeşim Akbaş’ın annesinin adalet isyanı: Çocuklarımız katlediliyor

Manisa Demirci’de 14 Nisan 2023’te polis lojmanında başından tabancayla vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş’ın (26) ölümüyle ilgili dosya Yargıtay’a taşınırken Akbaş’ın ailesi change.org üzerinden bir imza kampanyası başlattı. Kampanyadaki imza sayısının 41 bine ulaştığı belirtildi.

Salihli Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 Temmuz 2024’te görülen davada, mahkeme heyeti, suçunun sabit olmaması nedeniyle tutuklu sanık Doğan Can Yıldız’ın beraatına karar vermişti. Yıldız, genç kadının kendini öldürdüğünü öne sürmüştü. Soruşturma sırasında Yıldız’ın eski eşi Meryem Emir’i defalarca dövüp hakarette bulunduğu, hatta başına iki kez silah dayadığı da ortaya çıkmıştı.

‘ANNELER AĞLAMASIN’

Cumhuriyet’e konuşan Yeşim Akbaş’ın annesi Aysun Akbaş, “Yargıtay savcısı cinayet dedi. Benim çocuğum kaçmaya çalışmış, kaçamamış. Genç kızlar böyle kötü bir şey hissettikleri zaman kaçsınlar, canlarını kurtarsınlar. Başka anneler ağlamasın” ifadelerini kullandı.