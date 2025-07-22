Kayan TIR yolu kapattı: 4 kilometrelik kuyruk oluştu

Kaza, sabah saatlerinde Ardahan-Kars karayolunun Ortageçit köyü mevkisinde yaşandı. Kent genelinde sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Ardahan-Kars karayolunda seyir halinde olan TIR, sağanağın da etkisiyle kayarak yolun kapanmasına neden oldu.

Yolun Ardahan güzergâhındaki Ortageçit köyü yönünde kaza nedeniyle yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Yaklaşık yarım saat boyunca yolda mahsur kalan sürücülerden Yavuz Irmak, "TIR'ın devrilmesi nedeniyle yol trafiğe kapandı. Yaklaşık yarım saattir burada bekliyoruz. Metrelerce TIR ve otomobil kuyruğu var. İnşallah en kısa sürede açılır" dedi.

Güvenlik güçleri de TIR'ın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.