Kaybolan yurttaş ağaç kenarında uyurken bulundu

28 Aralık 2021 Salı, 21:50

Olay, Adana’nın Feke ilçesine bağlı Yeşil Düşmüş Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan 87 yaşındaki Mehmet Soylu'dan çocukları bir süre haber alamadı.

Bunun üzerine çocukları babalarının komşularını arayarak evi kontrol etmesini istedi. Mehmet Soylu’nun evde olmadığı belirlenince durum polise bildirdi. Bölgeye gelen polis, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Yüreğir Arama Kurtarma Timi (YAKUT) ekiplerinden yardım istedi.

EVİNİN 200 METRE UZAKLIĞINDA AĞACIN KENARINDA BULUNDU

Sarp araziye sahip mahallede, ekipler dünden beri arama çalışmalarına devam ediyor. Bugün öğlen saatlerinde kaybolan Mehmet Soylu, evine 200 metre uzaklıktaki ağacın kenarında uyurken bulundu.

Soğuğa maruz kalan Soylu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.