Kaymakamlık, depremde yıkılan Saray Apartmanı dosyasında 7 kamu görevlisi için soruşturma izni verdi

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Saray Apartmanı'nın bir kısmının yıkılması sonucu, binanın zemin katındaki iş yerinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Elbistan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, fenni mesul ve müteahhitlere "iyi hal" indirimi uygulanarak 2 yıl 11 ay ile 3 yıl 10 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları verildi ve adli kontrol kararının devamına hükmedildi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, yıkılan binaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Elbistan Belediyesi'nde görev yapan Fen Memuru İsmail Karaca, Mimar Fazlı Yıldız, İnşaat Teknikeri Ömer Marangoz, Fen İşleri Müdürü Cebrail Çatalbaş, İmar Müdürü Yasin Özcan, İnşaat Teknikeri Yeliz Coşkun Tapan ve İnşaat Mühendisi Akif Dal hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma izni talep etti.

7 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ

Elbistan Kaymakamlığı, yıkılan binaya ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce belediyede görev yapan 7 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda şu tespitlere yer verildi:

"Soruşturmaya konu binanın, bilim ve fennin gerektirdiği tekniğe uygun olarak inşa edilmediği gerekçesiyle ana dosyadaki sanıklar ile belediyenin kontrol/denetim mühendislerinin kusurlu olduğu, bilim ve fennin gerektirdiği tekniğe uygun olarak inşa edilmeyen bina için iskan ruhsatını (yapı kullanım izin belgesi ya da belgelerini) düzenleyen belediyenin ilgili kontrol/denetim mühendisleri ve/veya kontrol amirlerinin kusurlu olduğu, soruşturmaya konu olan binanın projesine aykırı olarak beşik çatının eklenmesi ve bina normal katlarının doğu cephe duvarlarının değiştirilmesinin, bina taşıyıcı sisteminin projesinde öngörülmeyen ilave yüklere maruz kalmasına neden olduğu tespit edilmiştir."