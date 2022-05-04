Kayseri'de haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Kayseri'de yakınlarının haber alamadığı Nurettin Erdoğan, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşayan 91 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi İhya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan Nurettin Erdoğan’dan (91) haber alamayan yakınları ikametine geldi. İçeri girdiklerinde yaşlı adamı hareketsiz halde bulan yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Nurettin Erdoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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