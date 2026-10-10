Kayyım yönetimindeki Esenyurt Belediyesi’ne operasyon: 9 tutuklama... Başkan yardımcısı da aralarında!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, kayyım tarafından yönetilen Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan; aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın da bulunduğu 17 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş, eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ünal, Esenyurt Belediyesinin Muhtarlık İşleri Müdürü Ziya Seymen, Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu ve burada çalışan Anıl Alioğlu, belediye çalışanı Edil Kesik ile firma sahipleri ve çalışanlarının da yer aldığı diğer kişiler Tuba Ulutaş Şenyürek, Adnan Şenocak, Doğan Can Göksel, Cemalettin Çağlayan, Harun Berber, Salih Yılmaz, Erhan Toprak, Orhan Yıldırım, Ziya Köklü, Halil Yılmaz ve Emrah Koşunalp adliyeye sevk edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen kişiler Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

Savcılıktaki işlemlerin ardından isimler Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Tutuklama talebiyle sevk edilen isimler şöyle:

Yusuf ULUTAŞ, İbrahim DOĞANCIOĞLU, Tuba ULUTAŞ ŞENYÜREK, Doğan Can GÖKSEL, Cemalettin ÇAĞLAYAN, Harun BERBER, Salih YILMAZ, Emrah KOŞUNALP, Erhan TOPRAK, Ziya KÖKLÜ

Adli kontrol talebiyle sevk edilenler şöyle:

Ümit ÜNAL, Ziya SEYMEN, Anıl ALİOĞLU, Adil KESİK, Adnan ŞENOCAK, Orhan YILDIRIM, Halil YILMAZ, Eyüp Mücahit GÜLMEZ, Kamil KARADUMAN

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Esenyurt Belediyesi’ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. 10 şüpheli adli kontrol, 4 şüpheli ev hapsi, diğer şüpheliler imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.