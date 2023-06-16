Kayyum, Göztepe’nin tesisini yıktı: Madalyalar, kupalar sokağa atıldı

Yayınlanma: 16.06.2023 - 20:34

Güncelleme: 16.06.2023 - 20:39

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, kayyum Murtaza Dayanç tarafından tarafından yönetilen Urla Belediye Başkanlığı’na gönderdiği yazıda yapı kayıt belgesi İzmir 6. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen Torasan Mahallesi 3018 ada 2 parselde bulunan Göztepe Yelken Tesisi'nin ivedilikle yıkılmasını talep etti.

Temmuz ayında yapılacak 420 Yelken Dünya Şampiyonası’na hazırlanan milli oyuncuların çıkarıldığı tesis sabah saatlerinde yıkıldı. Kulüp içinde bulunan kupalar, madalyalar ve eşyalar sokağa çıkarıldı. Eşyalar yeni bir bina kurulasıya kadar futbol tesisinin içine geçici süreliğine taşındı.

“TORASAN MUHTARI ŞİKAYET ETTİ”

Geçen Şubat ayında yıkım kararı alınan tesis için Göztepe konuyu mahkemeye taşımıştı. Konuyla ilgili Göztepe Yelken’den yapılan şu ifadeler yer almıştı: “Bilindiği üzere yelken tesisimizin arazisi, spor bakanlığınca kulübümüze tahsisli olup, mevcut bina ve kayıkhanelerin tescili için kulübümüz ve çevre şehircilik bakanlığı nezdinde imar planı tadilatı süreci işlemekteydi. Söz konusu çalışmaların 420 Dünya Şampiyonası'na kadar yapılması beklenirken, Torasan Muhtarı'nın Cimer kanalıyla yapmış olduğu şikayetler sonrası Urla Kaymakamı'nın mevcut süreci ve bakanlık çalışmasının süresini göz ardı ederek almış olduğu yıkım kararı önceki gün tarafımıza ulaşmıştır" denilmişti.