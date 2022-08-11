Kemeraltı’nın UNESCO hayali gerçek oluyor

11 Ağustos 2022 Perşembe, 17:03

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Kemeraltı’nı ayağa kaldırma ve İzmir'i dünya kenti yapma hedefi doğrultusunda İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası daimi listesine girmesi için çalışmalar tamamlandı. Başkan Tunç Soyer, Smyrna Antik Kenti'nde UNESCO süreciyle ilgili yaptıkları çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleriyle paylaştı. Toplantıya Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP, AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri, TARKEM A.Ş. Genel Müdürü Sergenç İneler, Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin genel müdürleri katıldı.

SOYER: HEDEFİMİZ 2024'ÜN İKİNCİ YARISI

Başkan Tunç Soyer, burada yaptığı konuşmada “Burada alan yönetiminde çalışan, adaylık başvuru dosyasını hazırlayan, bu işe emek veren genç arkadaşlarım var. Her birinin eline sağlık. Bir mucize, 16 ay sürmesi gereken bir çalışmayı 4 ayda tamamlamak olağanüstü bir iş. UNESCO Dünya Mirası geçici listesindeki Tarihi İzmir, Birgi, Gediz Deltası ile Foça, Çandarlı ve Çeşme kalelerinin daimi listeye alınması halinde Efes ve Bergama’yla beraber kentin 6 noktasını UNESCO markasıyla buluşturmuş olacağız. O zaman İzmir’in bir dünya kenti olması için çok bir önemli adım atmış olacağız. Adım adım oraya doğru gidiyoruz. Büyük bir heyecanla ve tüm gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BAKAN ERSOY ZİYARET EDİLECEK

Ağustos ayı sonunda İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret edeceklerini söyleyen Başkan Soyer, “Sürecin başından beri nasıl desteklediğini biliyoruz. Şubat'ta UNESCO'ya dosyamızın teslim edilmesini sağlamak üzere onun da desteğini isteyeceğiz. Eminim, bu konuda elinden geleni yapacaktır. Hedefimiz 2024'ün ikinci yarısında Kemeraltı’nı da içine alan Tarihi Liman Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası daimi listesine alınmasını sağlamaktır” diye konuştu.

İNELER: İKİ YILDA ADAYLIK DOSYAMIZI TAMAMLADIK

TARKEM A.Ş. Genel Müdürü Sergenç İneler ise süreçle ilgili ve alanı anlatan bir sunum yaptı. Kentin tüm kurumlarının bir arada olduğunu, birlik içinde sürecin tamamlandığını söyleyen İneler, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kemeraltı ve çevresi çok fazla zenginliği barındıran bir yer. İki yıl gibi bir sürede adaylık dosyamızı tamamladık. İzmir Büyükşehir Belediyesi altyapıyı yapıyor, esnaflara eğitim veriyor, restorasyon yapıyor. Bunlar UNESCO değerlendirme sürecinde çok önemli etkenler olacak.”

ERSOY: ANTİK TİYATROYU ORTAYA ÇIKARACAĞIZ

Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin büyük bir destek sağladığını belirterek “Başkanımıza, meclis üyelerimize teşekkür ederiz. Sizlerin sayesinde Efes'te yüz yılda ortaya çıkan bir tiyatroyu biz burada kısa sürede ortaya çıkarma yönünde çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN İZMİR MİRASI

Dünyanın İzmir Mirası çalışmaları kapsamında Kemeraltı ve çevresini içine alan Tarihi İzmir, Birgi, Gediz Deltası ve Ceneviz ticaret yolunun parçası Foça, Çandarlı ve Çeşme kalelerinin UNESCO Dünya Mirası daimi listeye alınmasıyla ilgili çalışmalar sürdürülüyor. Dört noktanın daha UNESCO çatısı altında olması halinde daimi listedeki Efes ve Bergama ile beraber İzmir’in 6 noktası UNESCO markasıyla taçlandırılmış olacak.