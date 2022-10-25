Kestane toplamaya gitti, koluna kaya parçası düşünce yaralandı

Bartın'ın Amasra ilçesinde ormanda kestane toplayan Dursun Gökdağ (65), koluna düşen kaya parçası sonucu yaralandı.

DHA
25 Ekim 2022 Salı, 14:53
Kestane toplamaya gitti, koluna kaya parçası düşünce yaralandı
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Kaleşah Mahallesi'nde oturan Dursun Gökdağ, ormanda kestane toplamaya gitti. Burada ayağı kayan Gökdağ'ın koluna kaya parçası düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gökdağ, burada mahsur kalınca ailesine de haber veremedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Gökdağ'ın eve dönmeyince ailesi, polise ihbarda bulundu. Çalışma başlatan ekipler, jandarma iz takip köpeği, 'Pati'nin de desteği ile Gökdağ'ı buldu.

Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökdağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 


Kestane Bartın Amasra

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