Kılıçdaroğlu'na 'gri tik' verildi

Yayınlanma: 04.05.2023 - 21:35

Güncelleme: 04.05.2023 - 21:36

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabında dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.

Seçime 10 gün kala Kılıçdaroğlu'nun hesabına "gri tik" verildi.

GRİ TİK NEDİR?

Gri doğrulama rozeti ise doğrulanmış hükümet hesaplarına veya hükümetler ile ilişkili hesaplara veriliyor.

Twitter bu konuda "Gri onay işareti, bir hesabın bir devlet kurumunu veya yetkilisini ya da çok taraflı bir kuruluşu temsil ettiğini gösterir" diyor. Twitter'ın açıklamasına göre, örneğin elçilikler, kolluk kuvvetleri, devlet başkanları, üst düzey diplomatlar, kabine üyeleri kurum ve devlet görevlileri için bu renk kullanılıyor.