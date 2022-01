Kılıçdaroğlu'nun ifşa ettiği trol hesap 'destek istedi': 'Yoğun bir saldırı var, destek olmalısınız'

30 Ocak 2022 Pazar, 23:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yayınladığı videoda Saray'ın trollerini ifşa etmişti.

Kılıçdaroğlu, "Son 6 ayda beni etiketleyen 700 binden fazla tweet atılmış. Bunların 300 binini bu maaşlı trollere ürettirmişler. Bu sarayın her şeyi sahte her şeyi illegal. Devleti suça alet ediyorlar. Ses dinlemesi yapıyorlar, mobese ile her hareketimizi takip ediyorlar. Dijitalde de bir trol ordusu ile karalamalar yapıyorlar. Sarayın tüm meşgalesi bu. Halk ise sefalet içerisinde. Durun birincisini anlatayım: Nevzat Kanlı diğer namı son laik bükücü. Nevzat Kanlı benim dijital sapığım gibi bir şey. Ne yazsam ne tweet atsam nerede konuşmam yayınlansa bu sapığım hemen altına küfürleri döşüyor" ifadelerine yer vermişti.

Kılıçdaroğlu'nun ifşa ettiği hesaplardan biri ise Son Laik Bükücü isimli hesaptı. Kılıçdaroğlu'nun videosunun ardından hesap, hesabına yönelik yoğun bir saldırı olduğu belirterek; destek istedi.

Söz konusu hesap yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Kılıçdaroğlu tarafından bizzat hedef gösterilen Son Laik Bükücü, @medyaadami

ve @themarginale hesaplarına yoğun bir saldırı var. Bu tweeti elden ele yayıp hesaplara olabildiğince destek olmalısınız.''

EREN ERDEM DE İFŞAYA BAŞLADI

Kılıçdaroğlu'nun videosunun ardından CHP'li Eren Erdem de trol hesapları ifşa etmeye başladı. Erdem'in paylaşımlarına göre, Marginale isimli hesap TÜGVA Mütevvelli Heyeti Üyesi Emrah Atilla'ya ait.

Erdem'in konuyla ilgili paylaşımları şu şekilde:

Hayırdır, anamıza sövüyordun çakma Trakyalı! https://t.co/S7r1h5lnYR — Eren Erdem (@erenerdemnet) January 30, 2022

Erdem bir diğer paylaşımında da, "Nevzat’cığım… An itibariyle nargile marpucu ağzında, bacak bacak üstünde, elinde telefon… Geç oldu artık, evine git iki gözüm… Biraz CMK, TCK çalış, ok" ifadelerine yer vererek iki hesabı daha ifşa etti.