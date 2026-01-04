Kilis 7 Aralık Üniversitesi önce ilan yayınladı 3 gün sonra iptal etti: Kurumsal iletişime ‘türbe, yatır’ şartı!

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü, yılın son günü olan 31 Aralık’ta Resmi Gazete’de öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı. İlanda yer alan bir öğretim görevlisi alımı için yapılan duyuru ise dikkat çekti. Buna göre, Rektörlük Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’nde öğretim görevlisi kadrosu açıldı. Bu birime öğretim görevlisi alınması kararlaştırıldı. Alınacak öğretim görevlisi için aranan şartlar ise dikkat çekti. Bu şartlar şöyle sıralandı: “Türk Dili ve Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Türk halk inançları, türbe, yatır ve ziyaret yerleriyle ilişkili kültürel pratikler üzerine çalışmaları bulunmak.”

Bu ilanın “adrese teslim kadro” olduğu eleştirileri yapıldı. Rektörlük Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ile öğretim görevlisi alımında aranan şartların hiçbir ilgisinin olmadığı değerlendirmeleri gündeme geldi.

Bu alanda çalışması olan kişinin belli olduğu, kadronun da bu kişiye yönelik açıldığı iddiaları ortaya atıldı.

İPTAL EDİLDİ

Dün ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü iptal ilanı yayınladı. 31 Aralık’ta yayınlanan bu “öğretim elemanı ilanının” iptal edildiği belirtildi. Rektörlük, “Türk Dili ve Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Türk halk inançları, türbe, yatır ve ziyaret yerleriyle ilişkili kültürel pratikler üzerine çalışmaları bulunmak” şartı aradığı öğretim görevlisi alım ilanını iptal etti.