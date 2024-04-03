Kilis'te izinsiz kazıya 13 gözaltı
Kilis'te, izinsiz kazı yaptığı belirlenen 13 şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Musabeyli ilçesi Kızılkent köyü kırsalında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, arazide iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 13 kişiyi suçüstü yakaladı.
İş makinesi ve kazıda kullanılan malzemelerin de yanlarında olduğu şüpheliler, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin; işlemlerinin ardından, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' ve 'İzinsiz kazı yapma' suçlarından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da yangın faciası: 29 ölü!
- CHP kazanmıştı, oylar yeniden sayılacak
- Kayyım kararı gecikmedi!
- Kazanan adaya mazbata verilmiyor
- 'Mecbur acı ilacı içirecekti'
- Gece kulübünde çıkan yangının nedeni belli oldu
- Alevlerin gece kulübünü sardığı anlar ortaya çıktı!
- 'AK Parti seçmeni sandığa gitmedi'
- 'Artık ABB’ye gelemeyecekler'
- Belediyede in cin top oynuyor!