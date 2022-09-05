Kıraathanedeki kavgada 2 kardeş tabancayla vuruldu

Kocaeli'de bir kıraathanede çıkan kavgada 2 kardeş tabancayla vurularak yaralandı.

DHA
05 Eylül 2022 Pazartesi, 15:42
Kıraathanedeki kavgada 2 kardeş tabancayla vuruldu
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kıraathanede F.S. ile V.Y., tartıştıkları C.D. ve O.D. isimli kardeşlere tabancayla ateş etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 kardeş, tedavi altına alındı. Kaçan şüphelilerden V.Y., polis ekiplerince yakalanırken F.S.'nin arandığı bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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