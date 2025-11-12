Kırıkkale’de traktör şarampole yuvarlandı: Sürücüsü yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre, Y.Ş. (81) yönetimindeki 18 KY 650 plakalı traktör, Alaaddin Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, araçtan savrulan sürücü Kızılırmak Nehri kenarına düştü.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Y.Ş’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Y.Ş’nin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.