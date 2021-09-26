Kırıkkale 'de vaka sayısı zirve yaptı, yetkililer aşı çağrısını yineledi
Sağlık Bakanlığı, 11-17 Eylül dönemine ilişkin Türkiye'nin illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı. Verilere göre Kırıkkale 100 bin kişide 433,08 vaka sayısıyla zirvedeki iller arasında yer aldı. İl Sağlık Müdürlüğü herkesi aşı olmaya davet etti.
Ülkemizde de görüldüğü günden bu yana Kırıkkale’de 350 kişinin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile mücadele devam ediyor.
AŞI OLMAYA DAVET
Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, herkesi aşı yaptırmaya davet etti. Aşı olan vatandaşlar arasında ‘ben aşılıyım bana bir şey olmaz’ şeklinde yanlış bir algı olduğunu vurgulayan Ağırtaş, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına her zaman önem gösterilmesi gerektiğini söyledi. Ağırtaş, ikinci doz aşılamada hedef nüfusun yüzde 69’una ulaşıldığına dikkat çekti bu oranın bir an önce yüzde 75 seviyelerine çıkması için herkesi aşıya davet etti.
VALİLİK: “LÜTFEN KENDİMİZİ VE ÇEVREMİZİ KORUYALIM”
Kırıkkale Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da “Haftalık vaka sayılarımızda çok ciddi bir artış var. Covid-19 birçok sevdiğimizi, yakınımızı bizlerden ayırdı ve maalesef ayırmaya da devam ediyor. Tedbirleri uygulamada gevşeme gösterirsek, kaybeden yine biz oluruz. Sağlık hepimiz için. Lütfen! kendimizi ve çevremizi bu noktada koruyalım” denildi.
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