Kırklareli Belediyesi “Akıllı Şehir” vizyonunu açıkladı

29 Ekim 2021 Cuma, 19:41

Kırklareli Belediyesi, Türkiye’nin Avrupa’ya sınır konumunda olan kentte, yeni bir ulaşım planını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu çerçevede, araç ve yaya trafiğindeki işleyiş ile düzenlemeler yeniden tasarlanacak. Kentin Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yapılacak yenilik, değişim ve uygulamaların, 2035 yılı odaklı olarak hayata geçeceğini vurgularken, 2020 yılının Nisan ayında ihalesi yapılan ve pandemi nedeniyle ara verilen proje çalışmalarının yeniden hız kazandığını söyledi.

Planlamaların 3 aşamadan oluştuğunu kaydeden Başkan Kesimoğlu; ilk etapta toplu taşımaya yönelik yeni düzenlemeler olacağını kaydetti. İkinci aşamada trafik, kavşak ve yol yenileme projelerinin hayata geçeceğini, son kısımda ise modelleme tekniğinden faydalanarak, 2035 yılı hedefiyle farklı kararların alınacağını dile getirdi. Kesimoğlu ayrıca, birim müdürleriyle uzun süredir bu konuya eğildiklerinin de altını çizdi.

Ulaşım Ana Planı’nın, şehir genelinde yapılacak tespit ve gözlemler ışığında şekilleneceğini anlatan Kesimoğlu, detaylarla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Kentimizde hızlı, güvenli, konforlu, ekonomik ve sürdürülebilir bir sistem kurulacak. Kaliteli hizmeti, asgari ücretlendirme ile sunma hedefindeyiz. Bu kapsamda vatandaşlarımızla, görüş ve önerilerini öğrenmek için anket çalışmasına başladık. Trafik sorunlarını çözmek adına, yeni standartlar belirlenecek. Bisiklet yolu ve yaya yolu uygulamaları arttırılacak. Sahadan topladığımız verileri, çeşitli simülasyonlar ile uygulanabilir hale getireceğiz. Amaçlarımızdan birisi de, karbon salınımı noktasında duyarlı bir bilinç oluşturmak.”

Ulaşım Ana Planı’nın hedefinin 2035 yılı olduğunu ifade eden Başkan Kesimoğlu; “Yapacağımız köklü değişimler ile ‘Akıllı Şehir’ vizyonunu oluşturacağız. Kırklareli, doğaya ve insana saygılı bir sistem kapsamında, çevre dostu, sosyal açıdan daha konforlu ve geleceğin edinimlerine hazırlıklı bir konuma ulaşacak. Bugüne kadar diğer illerde bu öngörüyle hareket eden belediye pek olmamıştır. Bizler; vatandaş odaklı, akademik ve teknik desteği tam olan, yarınlara dönük bir bakış açısıyla Kırklareli’yi ulaşım yönetiminde örnek bir seviyeye getireceğiz. Karbon ayak izimizi, hemşehrilerimize birlikte azaltacağımızdan kuşkum yoktur” diye konuştu.