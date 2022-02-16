Kırklareli'nde 1,8 ton ete el kondu
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hijyen ve teknik koşullara uygun olmadığı gerekçesiyle 1,8 ton ete el kondu.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Lüleburgaz ilçesinde bir kişinin uygun olmayan ortamda et parçalayarak piyasaya sürdüğü bilgisine ulaşılmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile harekete geçildi.
Denetimde, teknik ve hijyenik koşullara uygun olmayan ortamda et parçalama faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edildi.
Bu kapsamda 1 ton 800 kilogram ete konuldu ve kaçak faaliyet gösteren şüpheliye 62 bin 132 lira ceza uygulandı.
Açıklamada, "Halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşması için ilimiz genelinde tüm gıda kontrol görevlisi personelimizce 24 saat esasına göre resmi kontrollerimiz aralıksız devam etmekte olup kurallara uymayan gıda işletmelerine göz açtırılmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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