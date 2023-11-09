Kişisel verileri internetten satan çeteye operasyon: 11 gözaltı
Dijital platformda kurdukları "Wesd Team Global" isimli gruptan yurttaşların kişisel verilerini ücret karşılığında satan 14 kişiden 11’i İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü dijital platformlar üzerinden yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların Telegram grubu üzerinden "Wesd Team Global" isimli gruptan kimlik, adres, iletişim, sağlık, eğitim, tapu gibi kişisel verileri belirli bir ücret karşılığında sattıkları tespit edildi.
Bilişim sistemine izinsiz giren dolandırıcıların hukuka aykırı olarak ele geçirdikleri verileri yaydıkları belirlendi. Grupta aktif yöneticilikleri bulunan 14 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Burdur, Bursa, Giresun, Malatya, Antalya, Sakarya ve Ankara'da 24 Ekim tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı.
11 ŞÜPHELİ YAKALANIDI
Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken 1 zanlının yurtdışında olduğu tespit edildi. 2 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmalara ise devam edildiği belirtildi.
Yapılan aramalarda konuyla alakalı olduğu değerlendirilen birçok dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü serbest bırakılırken 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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