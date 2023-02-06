Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan kan bağışı çağrısı
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek yurttaşlara kan bağışı çağrısını yineledi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da büyük bir yıkıma yol açtı. Binaların yıkılması sonucu 912 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 385 kişi yaralandı.
Binlerce kişinin enkaz altında olduğu bildiriliyor.
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, çalışmaların devam ettiğini belirterek yurttaşları kan bağışına devam etme ağrısında bulundu:
"Yurt genelinde bağışlanan kan 10.000 üniteyi (30.000 kan bileşeni) aştı. Günlük işlem limitimiz 20.000 ünitedir (60.000 kan bileşeni). Yarın ve ertesi günlerde de bağışa devam etmeliyiz."
Yurt genelinde bağışlanan kan 10.000 üniteyi (30.000 kan bileşeni) aştı.— Kerem Kınık (@drkerem) February 6, 2023
Günlük işlem limitimiz 20.000 ünitedir (60.000 kan bileşeni). Yarın ve ertesi günlerde de bağışa devam etmeliyiz. https://t.co/d0ty8gDKxp
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