Son dakika... Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Doğukan Güngör gözaltına alındı!

Dizi- film ve medya dünyasındaki ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu sürüyor.

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Fatih' karakterini oynayan Doğukan Güngör de uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.



26 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Ünlülere yönelik yürütülen “uyuşturucu” ve “fuhuş” soruşturması kapsamında 26 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İstanbul merkezli toplam 4 ilde gece saat 01.00 sıralarında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

23 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 şüphelinin ise başka suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.



Operasyonda gözaltına alınan 23 isim belli oldu. Gözaltına alınan isimler arasında sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın olması dikkat çekti.



İşte gözaltına alınan isimler...

1) BİNNUR BUSE ALPER

2) MERVE ERYİĞİT

3) ÖZGE BİTMEZ

4) VEYSEL AVCI

5) SEVGİ TAŞDAN

6) SEDEF SELEN ATMACA

7) ARİF ALTUNBULAK

8) DOĞUKAN GÜNGÖR

9) BURAK ALTINDAĞ

10) GİZEM ÖZKÖROĞLU

11) GÜLSÜM BAYRAK

12) SANİYE DENİZ

13) MERVE USLU

14) ECE CERENBELİ

15) BERNA ARACI

16) BÜLENT TETİK ( Cezaevinde )

17) LERNA ELMAS

18) CEREN YILDIRIM

19) GÖZDE ANUK

20) DUYGU AÇIKSÖZ

21) NEVİN ŞİMŞEK

22) HAKAN YILDIZ

23) MUZAFFER YILDIRIM

24) KORAY BEŞLİ



NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturmalarında medya, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Bu isimlerden bazıları ifade ve test sonuçlarının ardından serbest bırakılırken aralarında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin de bulunduğu bazı isimler tutuklanmıştı.

18 Aralık'ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı. Şüpheliler Sak, Bilic, Tilki ve Yıldız, kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Şarkıcı Yusuf Güney, oyuncu Melisa Döngel de ifade ve test için örnek verdikten sonra serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı buluna Şeyma Subaşı ABD dönüşü gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında ise yakalama kararı bulunuyor. Soruştırma kapsamında bu isimlerin mal varlıklarına el konuldu.

Şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmakla suçlanıyor.