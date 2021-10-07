Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kaza yaptı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın içinde bulunduğu makam aracı, Ankara'dan Kocaeli'ye dönerken kaza yaptı.
Ankara'ya giden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın makam aracı, Kocaeli'ye dönerken kaza yaptı.
Sosyal medya hesabından sağlık durumunun iyi olduğunu duyuran Büyükakın, "Sevgili hemşehrilerim Ankara dönüşü ufak bir kaza geçirdik. Meraklanmayın kaza da yaralanan olmadı. Hepimizin sağlık durumu gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürler. Rabbim beterinden korusun" ifadelerini kullandı.
Sevgili hemşehrilerim Ankara dönüşü ufak bir kaza geçirdik.— Doç.Dr.Tahir Büyükakın (@tahirbuyukakin) October 7, 2021
Meraklanmayın kaza da yaralanan olmadı. Hepimizin sağlık durumu gayet iyi.
Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürler. Rabbim beterinden korusun.
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