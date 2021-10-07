Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kaza yaptı

07 Ekim 2021 Perşembe, 22:51

Ankara'ya giden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın makam aracı, Kocaeli'ye dönerken kaza yaptı.

Sosyal medya hesabından sağlık durumunun iyi olduğunu duyuran Büyükakın, "Sevgili hemşehrilerim Ankara dönüşü ufak bir kaza geçirdik. Meraklanmayın kaza da yaralanan olmadı. Hepimizin sağlık durumu gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürler. Rabbim beterinden korusun" ifadelerini kullandı.

Sevgili hemşehrilerim Ankara dönüşü ufak bir kaza geçirdik.



Meraklanmayın kaza da yaralanan olmadı. Hepimizin sağlık durumu gayet iyi.



Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürler. Rabbim beterinden korusun. — Doç.Dr.Tahir Büyükakın (@tahirbuyukakin) October 7, 2021



