Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kaza yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın içinde bulunduğu makam aracı, Ankara'dan Kocaeli'ye dönerken kaza yaptı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2021 Perşembe, 22:51
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kaza yaptı
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Ankara'ya giden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın makam aracı, Kocaeli'ye dönerken kaza yaptı. 

Sosyal medya hesabından sağlık durumunun iyi olduğunu duyuran Büyükakın, "Sevgili hemşehrilerim Ankara dönüşü ufak bir kaza geçirdik. Meraklanmayın kaza da yaralanan olmadı. Hepimizin sağlık durumu gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürler. Rabbim beterinden korusun" ifadelerini kullandı.



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